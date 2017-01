Norbert Gstreins Kolumne „Writer at large“.

Robert Musil Online und Print / Hanya Yanagihara / US-Marines im Science-Fiction-Workshop / Paul Auster sieht USA zerfallen u.v.m.

Mit Beiträgen von Richard Yates, Delf Schmidt, Uwe Schütte, Andreas Maier, Michael Braun, Paul-Henri Campbell, Thomas Lang, Felix Philipp Ingold, Arno Geiger, Norbert Gstrein, Alexander Kluge, Helmut Heißenbüttel, Teresa Präauer, Klaus Siblewski, Daniela Strigl, Thilo Dierkes, Henning Ahrens, Christoph Schröder, Sibylle Lewitscharoff, Zelda Fitzgerald, Susanne Schleyer.

Ein Gespräch über Schwänze, ein Buch über Israel, Espedals Klarnamen-Prosa, W.G. Sebalds rabiate Literaturkritik, André Heller, Literaturagenten, Kritiker-Fragebögen und das Thema Autorschaft haben die Volltext-Leser im vergangenen Jahr am meisten interessiert.

Eine Kolumne von Andreas Maier

Noch bevor der Mann es aussprach, sagte ich – ungefragt, vielleicht war das nicht ganz höflich von mir, aber es war völlig offensichtlich: Sie sind ein Sohn von Udo Jürgens!

Zum Geschäft der Literaturkritik heute

Ein Gespräch zwischen Michael Braun und der Literaturwissenschaftlerin Simone Fässler zum Werk von Ilse Aichinger.

Eilbericht von den US-Präsidentschaftswahlen. Von Norbert Gstrein

Thomas Lang über die neuen Romane von Yves Petry und Heinz Strunk und die alte Frage, was in Literatur und Film dargestellt werden darf und was nicht.

Marcel Hartges im Gespräch mit Angelika Klammer über das Geschäft der Literaturagenten, Veränderungen im Verlagswesen und Kräfteverschiebungen im Literaturbetrieb.

Ulrike Draesner im Gespräch mit Cornelius Hell über die zeitgenössische Dichtung und die Schwierigkeiten bei ihrer kritischen Würdigung.

Gottfried Benns und Friedrich Wilhelm Oelzes furioser Briefwechsel. Von Thomas Sparr

Wie André Heller einmal den Faschismus verhindert hat. Die ziemlich österreichische „Rezeption“ des Buches vom Süden. Von Daniela Strigl.

Norbert Gstreins Kolumne „Writer at large“ in der aktuellen Ausgabe VOLLTEXT 2/2016.

„Unmöglich, dass ausgerechnet diese Blätter voneinander abschrieben …“

Jod-Eier gegen die Strahlung / Europäer verlassen das Hotel / Proviant geht zur Neige

Eine Erzählung von Cornelia Travnicek. „Mit welcher Freude Kollege Setz diese Geschichte lesen würde – hätte er sie nur überleben können.“

Ein Leserbrief von Bernhard Judex zu Raimund Fellingers Beitrag „Ungenierte Tertiärbiografie“ / Unsere Replik darauf

„Zum anderen war meine Großmutter eine solche Seele von Person, dass ich ihr in keiner Weise zutraue, mich jemals in eine Kammer gesperrt zu haben oder überhaupt irgendwohin. Sie gab mir lieber Weinbrandbohnen und Eierlikör.“

Ein Dramolett von Klaus Siblewski

Eine Kolumne von Teresa Präauer

Von der Wirklichkeit möglicher Welten in der Literatur. Von Felix Philipp Ingold

Ulrich Peltzer zeigt in seinem Roman Das bessere Leben wie zeitgenössisches Schreiben aussehen kann. Von Christoph Jürgensen

Die suggestive Klarnamen-Prosa des Norwegers Tomas Espedal zählt zum Lesenswertesten, das die europäische Literatur gegenwärtig zu bieten hat. Von Thomas Lang

Von Norbert Gstrein.

Manfred Mittermayers neue Bernhard-Biografie bietet viel Altbekanntes. Von Raimund Fellinger

Alban Nikolai Herbsts neuer Roman Traumschiff. Von Uwe Schütte

Kathrin Passig und Clemens J. Setz über Bücher, Träume, Krokodile und Kunstsprachen sowie über Schwänze und Schweife bei Mensch und Tier.

Zur deutschsprachigen erzählenden Literatur der Gegenwart. Von Ernst-Wilhelm Händler.

„Dies ist ein Experiment: Die Erzeugung von Literatur wird als regelbasiert aufgefasst, und es werden drei grundlegende Regeln formuliert, die für die deutschsprachige Gegenwartsliteratur konstitutiv sind.“

Alban Nikolai Herbst über Frank Witzels Roman Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969.

Lyrisches aus der Shirtmaschine von Kathrin Passig.

Zum aktuellen Status von Literatur und Literaturkritik. Von Felix Philipp Ingold

Eine Kolumne von Andreas Maier.

„Ich war ja anfänglich so etwas wie Thomas Bernhard für geistig Arme.“